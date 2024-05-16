Finnair возобновит рейсы в эстонский Тарту после сбоев GPS

Финский национальный авиаперевозчик Finnair заявил в четверг, что возобновит полеты в эстонский Тарту в июне после того, как в прошлом месяце два его самолета не смогли приземлиться в местном аэропорту из-за помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Авиакомпания заявила, что аэропорт Тарту теперь использует радиосигналы, посылаемые с наземных станций, вместо сигналов GPS, чтобы управлять посадкой самолетов.

Руководитель операционного контроля Finnair Яри Пааянен поблагодарил эстонскую аэронавигационную службу за то, что она "так быстро" нашла альтернативный метод.

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Авиаперевозчик заявил, что системы ее самолетов обнаруживают сбои GPS, а пилоты "хорошо осведомлены о препятствиях и знают, как к ним подготовиться".

Ранее авиакомпания Finnair объявила о приостановлении всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных помех в работе GPS.

Перед этим два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили им зайти на посадку в Тарту.

Впоследствии страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют Россию, может привести к воздушной катастрофе.

О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщали с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности вокруг Калининградской области – российского анклава, выходящего к Балтийскому морю.