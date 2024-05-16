Finnair возобновит рейсы в эстонский Тарту после сбоев GPS
Финский национальный авиаперевозчик Finnair заявил в четверг, что возобновит полеты в эстонский Тарту в июне после того, как в прошлом месяце два его самолета не смогли приземлиться в местном аэропорту из-за помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS).
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.
Авиакомпания заявила, что аэропорт Тарту теперь использует радиосигналы, посылаемые с наземных станций, вместо сигналов GPS, чтобы управлять посадкой самолетов.
Руководитель операционного контроля Finnair Яри Пааянен поблагодарил эстонскую аэронавигационную службу за то, что она "так быстро" нашла альтернативный метод.
Авиаперевозчик заявил, что системы ее самолетов обнаруживают сбои GPS, а пилоты "хорошо осведомлены о препятствиях и знают, как к ним подготовиться".
Ранее авиакомпания Finnair объявила о приостановлении всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных помех в работе GPS.
Перед этим два рейса Finnair были вынуждены вернуться в Хельсинки после того, как помехи GPS не позволили им зайти на посадку в Тарту.
Впоследствии страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют Россию, может привести к воздушной катастрофе.
О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщали с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности вокруг Калининградской области – российского анклава, выходящего к Балтийскому морю.