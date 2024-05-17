В Угорщині хочуть, щоб грузинський закон про "іноагентів" діяв в усьому ЄС

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан (є лише однофамільцем Віктора Орбана) заявив, що Будапешт волів би схвалення в усіх державах Європейського Союзу аналогів скандального грузинського закону про "іноагентів".

Таке він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Балаж Орбан наголосив, що Угорщина не має наміру "накладати вето" на грузинський закон "Про прозорість іноземного впливу" (незрозуміло, що мається на увазі, бо ЄС і не може ветувати закон, ухвалений у Грузії).

"Але (ми) заохочуємо запровадження подібних законів по всьому ЄС! Захист свого суверенітету від небажаного іноземного втручання – це не загроза, а передумова демократії", – додав радник угорського прем'єра.

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Він припустив, що, замість засуджувати законопроєкт, ЄС, "можливо, також повинен наслідувати її (Грузії. – Ред.) приклад".

Як відомо, 14 травня грузинський парламент схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу". Після схвалення під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання.

Суперечливий грузинський законопроєкт вимагає, щоб неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструвалися як організації, що "переслідують інтереси іноземної держави". Критики кажуть, що документ є аналогом російського закону, який Кремль використовує для придушення інакомислення.

У середу міністри закордонних справ Литви, Естонії та Ісландії приєдналися до ходи, що прямувала до грузинського парламенту, а потім виступили перед противниками закону про "іноагентів"; у партії влади розкритикували їхні дії.

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