В Венгрии хотят, чтобы грузинский закон об "иноагентах" действовал во всем ЕС

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан (однофамилец Виктора Орбана) заявил, что Будапешт хотел бы одобрения во всех государствах Европейского Союза аналогов скандального грузинского закона об "иноагентах".

Об этом он написал в соцсети X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Балаж Орбан отметил, что Венгрия не намерена "накладывать вето" на грузинский закон "О прозрачности иностранного влияния" (непонятно, что имеется в виду, потому что ЕС и не может ветировать закон, принятый в Грузии).

"Но (мы) поощряем введение подобных законов по всему ЕС! Защита своего суверенитета от нежелательного иностранного вмешательства – это не угроза, а предпосылка демократии", – добавил советник венгерского премьера.

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Он предположил, что вместо того, чтобы осуждать законопроект, ЕС, "возможно, также должен последовать ее (Грузии. – Ред.) примеру".

Как известно, 14 мая грузинский парламент одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния". После одобрения под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания.

Противоречивый грузинский законопроект требует, чтобы неправительственные организации и СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, регистрировались как организации, "преследующие интересы иностранного государства". Критики говорят, что документ является аналогом российского закона, который Кремль использует для подавления инакомыслия.

В среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии присоединились к шествию, которое направлялось к грузинскому парламенту, а затем выступили перед противниками закона об "иноагентах"; в партии власти раскритиковали их действия.

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