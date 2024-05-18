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Новый Patriot для Украины: Германия начала обучение

Новости — Суббота, 18 мая 2024, 11:59 — Кристина Бондарева

Учения на ЗРК Patriot, который Германия согласилась дополнительно поставить Украине, уже начались.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с литовским коллегой в Берлине, его слова приводит немецкое Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Писториус подчеркнул нынешний вклад Германии в поддержку Украины. 

Он напомнил, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и обучение украинских специалистов для этого уже начато.

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Также, добавил Писториус, Германия поддерживает Украину системами IRIS-T, зенитными установками "Гепард" и артиллерийскими боеприпасами. 

В рамках возглавляемой Германией Коалиции по противоракетной и противовоздушной обороне Германия поддерживает долгосрочное укрепление противовоздушной обороны Украины, отметил немецкий министр.

Германия 13 апреля объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это будет уже третий комплекс, переданный Германией.

СМИ сообщали, что Берлин агитирует Вашингтон предоставить Украине еще один ЗРК Patriot. Издание Bloomberg сообщало, что США рассматривают такую возможность.

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