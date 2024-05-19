ЗМІ повідомили про шосту жертву насильства в Новій Каледонії

Сили безпеки Франції повідомили ЗМІ про ще одну смерть під час збройних сутичок на її заморській території Нова Каледонія, що стала шостою за майже тиждень жорстоких заворушень, які охопили тихоокеанський архіпелаг, корінне населення якого прагне до незалежності.

Як пише "Європейська правда", про це AP на умовах анонімності повідомив представник служби безпеки Франції.

За його словами, жертва загинула внаслідок перестрілки на одній з численних імпровізованих барикад, що перекривають дороги на острові.

Представник сил безпеки заявив, що ще двоє осіб отримали серйозні поранення через перестрілку, що сталася на блокпосту на півночі головного острова, в Каала-Гомен.

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Видання Le Monde та інші французькі ЗМІ повідомили, що загиблим був чоловік, а серед поранених – його син.

Мер столиці Нумеа Соня Лагард заявила в суботу BFMTV, що, хоча за ніч насильство дещо зменшилося, завдяки комендантській годині з 18:00 до 6:00, "ми ще далекі від повернення до нормального життя".

"Збитки неймовірні. Це видовище спустошення. Ситуація не покращується – навпаки, незважаючи на всі заклики до спокою", – сказала вона, додавши, що Нумеа "в облозі".

Напередодні до Нової Каледонії почав прибувати великий контингент французької поліції в рамках масштабної операції з відновлення контролю над столицею французької заморської території Нумеа.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права.

У середу Національні збори схвалили законопроєкт, який, серед інших змін, дозволить жителям, які прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах.

Опоненти закону кажуть, що він піде на користь профранцузьким політикам у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації корінного народу канаків.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії.