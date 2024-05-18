Захарова занепокоїлась правами корінного населення території Франції, де спалахнули безлади

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила про "глибинні проблеми" Франції, коментуючи масові безлади, що спалахнули на французькій заморській території Новій Каледонії.

Коментар Захарової оприлюднили в Telegram-каналі МЗС Росії, пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що "не в наших правилах втручатися у внутрішні справи іноземних держав", та при цьому висловила коментар на сім абзаців, переповнений критикою Франції.

Захарова сказала, що замість того, щоб вчити життя інших, "Парижу варто було б звернути погляди на власні глибинні проблеми".

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"Розглядаємо суспільно-політичну кризу в Новій Каледонії як результат незавершеності процесу її деколонізації та чергове підтвердження того, що політика Франції щодо її колишніх колоній, перейменованих на заморські території, заходить у глухий кут", – заявила Захарова.

Вона звинуватила Париж у втручанні у внутрішні справи своїх колишніх колоній по всьому світу, зазначивши, що в минулому "французи вчинили на цих територіях численні воєнні злочини і злочини проти людяності".

"Закликаємо Париж утримуватися від необґрунтованого застосування насильства щодо протестувальників, забезпечити дотримання прав і свобод корінного населення Нової Каледонії та інших підконтрольних йому заморських територій", – заявила речниця МЗС Росії.

Напередодні до Нової Каледонії почав прибувати великий контингент французької поліції в рамках масштабної операції з відновлення контролю над столицею французької заморської території Нумеа.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії.