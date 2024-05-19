СМИ сообщили о шестой жертве насилия в Новой Каледонии
Силы безопасности Франции сообщили СМИ о еще одной смерти во время вооруженных столкновений на ее заморской территории Новая Каледония, ставшей шестой за почти неделю жестоких беспорядков, охвативших тихоокеанский архипелаг, коренное население которого стремится к независимости.
Как пишет "Европейская правда", об этом AP на условиях анонимности сообщил представитель службы безопасности Франции.
По его словам, жертва погибла в результате перестрелки на одной из многочисленных импровизированных баррикад, перекрывающих дороги на острове.
Представитель сил безопасности заявил, что еще два человека получили серьезные ранения из-за перестрелки, произошедшей на блокпосту на севере главного острова, в Каала-Гомен.
Издание Le Monde и другие французские СМИ сообщили, что погибшим был мужчина, а среди раненых – его сын.
Мэр столицы Нумеа Соня Лагард заявила в субботу BFMTV, что, хотя за ночь насилие несколько уменьшилось, благодаря комендантскому часу с 18:00 до 6:00, "мы еще далеки от возвращения к нормальной жизни".
"Убытки невероятны. Это зрелище опустошения. Ситуация не улучшается – наоборот, несмотря на все призывы к спокойствию", – сказала она, добавив, что Нумеа "в осаде".
Накануне в Новую Каледонию начал прибывать большой контингент французской полиции в рамках масштабной операции по восстановлению контроля над столицей французской заморской территории Нумеа.
Напомним, с понедельника в Новой Каледонии, которая давно стремится к независимости, начались протесты против конституционной реформы избирательного права.
В среду Национальное собрание одобрило законопроект, который, среди прочих изменений, позволит жителям, прожившим в Новой Каледонии 10 лет, голосовать на местных выборах.
Оппоненты закона говорят, что он пойдет на пользу профранцузским политикам в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации коренного народа канаков.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вечером 15 мая объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.