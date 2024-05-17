Франція відправила до Нової Каледонії великий поліцейський контингент

До Нової Каледонії почав прибувати великий контингент французької поліції в рамках масштабної операції з відновлення контролю над столицею французької заморської території Нумеа.

Про це агентству Reuters розповів французький посадовець на тихоокеанській острівній території, повідомляє "Європейська правда".

До вечора п'ятниці кількість поліцейських і жандармів на острові, яким керує Франція, зросте з 1700 до 2700.

Верховний комісар Франції Луї Ле Франк заявив, що після заворушень, що почалися в понеділок і призвели до чотирьох смертей і сотень арештів, ніч на четвер пройшла відносно спокійно.

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За його словами, у місті Нумеа все ще залишаються точки, де відбуваються сутички.

"Підкріплення буде масово прибувати, і негайно (буде) розгорнуто для контролю над районами, які вийшли з-під нашого контролю в останні дні... щоб відвоювати всі райони міста, які ми втратили", – сказав посадовець.

У п'ятничній заяві уряду Нової Каледонії йдеться про те, що на острові є запаси продовольства на два місяці, і проблема полягає в його розподілі.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

У сутичках загинули щонайменш четверо людей, кількість поранених перевищує 300.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії.

Нагадаємо, що 2021 року Нова Каледонія на референдумі переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

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