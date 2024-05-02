В немецкой оппозиции требуют действий после призывов к халифату на митинге исламистов

Председатель баварской оппозиционной партии ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал к жестким последствиям после демонстрации в Гамбурге, на которой выступающие призвали к созданию исламистского халифата вместо демократии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

В интервью Bild Добриндт заявил, что любой, кто хочет ввести шариат в Германии и провозгласить халифат, является врагом немецкой демократии.

"Государство должно противостоять им последовательно и жестко", – подчеркнул он.

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По его словам, в будущем каждого, кто публично призывает к отмене свободного демократического основного порядка и хочет, например, установления теократии, нужно привлекать к уголовной ответственности.

По мнению Добриндта, таких лиц нужно приговаривать к тюремному заключению сроком минимум на шесть месяцев.

Он также сказал, что закон о гражданстве нужно изменить таким образом, чтобы лицо теряло немецкое гражданство, если оно публично призывает к отмене свободного демократического основного порядка.

Кроме того, считает политик, подобные исламисты должны потерять право на льготы, предусмотренные законом о помощи искателям убежища.

Добриндт потребовал от министра внутренних дел Нэнси Фезер как можно быстрее принять меры для прекращения исламистской пропаганды в Германии, где, заметил он, действует верховенство закона, а не верховенство Бога.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после исламистского митинга в Гамбурге в субботу должны быть "последствия".

Перед этим в Германии прокуратура предъявила обвинения семи подозреваемым в радикальном исламском терроризме в создании террористической организации и подготовке терактов в стране.

Недавно разведка Нидерландов сообщила, что спецслужбы за 2023 год сорвали не менее 10 джихадистских терактов по всей Европе.