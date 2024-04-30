Шольц хоче "наслідків" після резонансного мітингу ісламістів у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мають бути "наслідки" після ісламістського мітингу в Гамбурзі у суботу, який викликав засудження з боку політиків по всій країні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

У суботу понад тисяча осіб взяли участь у демонстрації в Гамбурзі, тримаючи плакати з гаслами на кшталт "Халіфат – це рішення" та закликаючи до запровадження шаріату, що викликало обурення серед політиків ФРН.

Влада заявила, що демонстрацію організували особи, близькі до організації під назвою "Мусульманський інтерактив" – групи, яка, за словами експертів, відкидає демократію та яку національні спецслужби класифікують як екстремістську.

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За словами Шольца, з будь-якою ісламістською діяльністю необхідно боротися, використовуючи можливості держави в межах Конституції.

"Я вважаю, що ми повинні також уважно розглянути конкретні наслідки того, що ми там побачили". сказав він, додавши, що за злочинні дії потрібно притягати до відповідальності.

Ще у неділю міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пообіцяла вжити "жорстких заходів проти пропаганди ісламістського терору та ненависті до євреїв".

"Якщо ви хочете халіфат, в Німеччині ви опинилися не в тому місці", – наголосила вона.

Раніше у Німеччині прокуратура оголосила обвинувачення семи підозрюваним у радикальному ісламському тероризмі у створенні терористичної організації і підготовці терактів в країні.

Нещодавно розвідка Нідерландів повідомила, що спецслужби за 2023 рік зірвали щонайменш 10 джихадистських терактів у Європі.

Нагадаємо, найбільш гучними ісламістськими терактами 2023 року стали напад з ножем біля школи у Франції та вбивство двох шведських вболівальників у Брюсселі.

Як відомо, Франція готує масштабні заходи безпеки у рамках підготовки до літніх Олімпійських ігор.