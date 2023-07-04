У Сеймі Литви хочуть оголосити імпічмент депутату за антисемітські заяви
У Сеймі Литви розглядають можливість оголосити імпічмент депутату Ремігіюсу Жемайтайтісу у зв'язку з його антисемітськими висловлюваннями.
Про це зокрема заявив староста парламентської фракції "Свобода" Вітаутас Міталас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
"Така ініціатива в планах. З великим нетерпінням чекаємо певного вердикту прокуратури. Але, незважаючи на це, ми порадимося з колегами з приводу порушення присяги і конституційної відповідальності за ці слова, якщо Жемайтайтіс не визнає своєї провини, він надалі буде говорити, що нічого не сталося", – сказав він.
Політик підтвердив, що наразі керівні фракції готують текст заяви, яка засуджує поведінку Жемайтайтіса.
Міталас сподівається, що до цієї заяви приєднаються й опозиційні фракції Сейму.
Староста парламентської фракції консерваторів Радвіле Моркунайте-Мікуленене також підтвердила намір запустити процедуру імпічменту Жемайтайтісу, якщо він не вибачиться за свою поведінку.
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте не виключила імпічмент Жемайтайтісу.
"Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми почуємо якусь заяву або хоча б про позицію від деяких фракцій Сейму", – сказала вона.
Нагадаємо, у червні генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування у зв'язку з публікаціями депутата Сейму Ремігіюса Жемайтайтіса про євреїв.
Жемайтайтіс опублікував у Facebook кілька антисемітських заяв: він був обурений візитом прем'єр-міністерки Інгриди Шимоніте до Ізраїлю, а також звинуватив євреїв у засланнях і вбивствах литовців.
У травні литовський депутат, коментуючи знесення палестинської школи неподалік від Вифлеєма, він прирівняв дії Ізраїлю з агресією Владіміра Путіна проти України.