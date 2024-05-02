У Литві за два тижні до виборів просіла підтримка чинного президента

Менш як за два тижні до виборів президента у Литві рейтинг чинного глави держави Гітанаса Науседи відчутно знизився.

Про це свідчать результати опитування, проведені на замовлення Baltijos tyrimai, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Конкуренти чинного президента збільшують підтримку, в той час як його рейтинг знизився на майже 10 пунктів.

Втім, лідером президентських перегонів все ж таки залишається Науседа.

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Згідно з результатами, за чинного президента планують голосувати 35,2% мешканців країни (у березні було 44,4%).

На другому рядку рейтингу – адвокат Ігнас Вегеле (у квітні 12,3%, у березні 9,4%). Від нього майже не відстає прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте – 10,2% у квітні та 5,8% – у березні.

Останній місяць перед виборами був успішним для депутата Ремігіюса Жемайтайтіса – незважаючи на скандали та вердикт Конституційного суду, за нього у квітні мали намір голосувати 8,7% респондентів (у березні 5,8%).

Далі у рейтингу йде самовисуванець Едуардас Вайткус – у квітні 4,7%, у березні – 3,9%. Депутат Партії свободи Дайнюс Жалімас отримав 3,9% голосів (у березні 2,1%). Практично не змінилася підтримка інших кандидатів.

За даними опитування Baltijos tyrimai, 13% учасників опитування сказали, що не визначилися, за кого голосувати, а 8,3% не мали наміру голосувати за жодного з цих кандидатів.

Опитування було проведено 10–21 квітня. Перший тур президентських виборів у Литві відбудеться 12 травня.

У квітні опитування у Литві показало рекордно низький рівень підтримки чинної прем’єрки Інгріди Шимоніте і міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа посперечався з міністеркою внутрішніх справ Агне Білотайте через затримання підозрюваних в нападі на Леоніда Волкова – соратника померлого російського опозиціонера Алексєя Навального.