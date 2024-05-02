Кандидат в президенты Литвы лишился депутатского мандата после антисемитских заявлений

Главная избирательная комиссия Литвы лишила оскандалившегося антисемитскими заявлениями Ремигиюса Жемайтайтиса полномочий члена литовского Сейма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило LRT.

Согласно решению комиссии, четверг – последний рабочий день Жемайтайтиса как депутата.

Политик сам подал заявление в комиссию об аннулировании мандата после того, как Конституционный суд признал, что он нарушил присягу своими антисемитскими высказываниями, а также грубо нарушил Конституцию.

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Таким образом, глава партии "Заря Нямунаса" избежит голосования в Сейме по поводу лишения его мандата и десятилетнего запрета баллотироваться на должности, связанные с конституционной присягой.

В настоящее время Жемайтис является кандидатом в президенты. Он рассчитывает получить поддержку 8,7% избирателей.

Сейм инициировал процедуру импичмента Жемайтайтиса из-за его заявлений о евреях в Facebook в мае и июне прошлого года. Сейм расценил их как антисемитские и разжигающие национальную рознь.

Жемайтийтис был возмущен визитом премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль, а также обвинил евреев в ссылках и убийствах литовцев.

В мае, комментируя снос палестинской школы неподалеку от Вифлеема, он сравнил действия Израиля с агрессией Владимира Путина против Украины.

Генеральная прокуратура Литвы завершила досудебное расследование по высказываниям политика. По мнению прокуратуры, собранные доказательства свидетельствуют о том, что Жемайтис разжигал ненависть к евреям, оскорблял их и публично поддерживал преступления нацистской Германии.

Жемайтийтиса подозревают в двух преступлениях: разжигании ненависти и подстрекательстве против группы людей по национальному признаку, а также в публичном одобрении, отрицании или грубом унижении международных преступлений.