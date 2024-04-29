Литовський депутат, що оскандалився антисемітськими заявами, складе мандат

Литовський депутат Ремігіюс Жемайтайтіс, визнаний порушником присяги та конституції за антисемітські висловлювання, йде з посади члена Сейму литовського парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Минулого тижня Конституційний суд Литви постановив, що Жемайтайтіс порушив присягу і грубо порушив конституцію своїми висловлюваннями про євреїв.

Після цього рішення законодавці проголосували б за позбавлення Жемайтайтіса повноважень, якби він не пішов у відставку добровільно.

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"У понеділок, 29 квітня, о 9:37 Центральна виборча комісія отримала електронною поштою заяву Ремігіюса Жемайтайтіса про складення ним повноважень депутата Сейму", – йдеться в повідомленні комісії.

Питання про відставку Жемайтайсіса буде включено до порядку денного наступного засідання виборчої комісії, йдеться в повідомленні.

Жемайтайтіс, голова партії "Зоря Неману", зараз балотується в президенти Литви.

Також виборча комісія встановила, що він використовував своє службове становище депутата Сейму під час президентської виборчої кампанії.

У червні минулого року генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування у зв'язку з публікаціями Жемайтайтіса про євреїв.

Він опублікував у Facebook кілька антисемітських заяв: він був обурений візитом прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте до Ізраїлю, а також звинуватив євреїв у засланнях і вбивствах литовців.

У травні, коментуючи знесення палестинської школи неподалік від Вифлеєма, він прирівняв дії Ізраїлю з агресією Владіміра Путіна проти України.

Наступного місяця у Сеймі Литви вирішили розглянути можливість оголосити імпічмент Жемайтайтісу.