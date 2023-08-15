Глава МЗС Німеччини використала несправність урядового літака для телефонних переговорів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка вимушено застрягла в Абу-Дабі дорогою до Австралії через несправність урядового літака, скористалася зупинкою для проведення телефонних переговорів з колегою з ОАЕ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

В ході розмови обговорювались події в Судані, Ємені та Афганістані, а також низка двосторонніх питань.

Розмова Бербок з главою МЗС ОАЕ відбулася по телефону, оскільки він наразі перебуває за межами країни.

Бербок застрягла в Абу-Дабі рано вранці в понеділок на шляху до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі, куди вона прямувала з тижневим візитом.

Через технічну несправність урядовий літак на борту з Бербок був змушений повернутися до Абу-Дабі майже одразу після зльоту. У столиці ОАЕ літак здійснював планову дозаправку.

Це вже не перший інцидент з літаком глави МЗС Німеччини. У травні лайнер з Бербок на борту затримався в Катарі через поломку. А перед цим німецька міністерка затрималась у Саудівській Аравії через несправність літака.