Зірваний візит глави МЗС Німеччини до Австралії коштував платникам податків кругленьку суму

Скасування тихоокеанської подорожі глави МЗС Німеччини обійшлося платникам податків додатково у понад 104 000 євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Зрив тихоокеанської подорожі міністерки закордонних справ Анналени Бербок в середині серпня спричинив додаткові витрати на суму понад 100 000 євро лише у Федеральному міністерстві закордонних справ. За внутрішніми підрахунками, додаткові витрати склали щонайменше 104 331 євро.

Загальна сума включає в себе витрати на зворотну дорогу, яку співробітники Бербок і п'ять спеціальних гостей повинні були здійснити регулярним рейсом з Об'єднаних Арабських Еміратів. "Дуже невелика частина делегації" продовжила подорож регулярними рейсами до окремих запланованих зупинок в Тихоокеанському регіоні, наприклад, для повернення артефактів в Австралії.

Після двох невдалих спроб дістатися з Абу-Дабі до Австралії на урядовому літаку А340, Бербок нарешті вилетіла назад до Гамбурга першим класом авіакомпанії Emirates.

При цьому згадані Міністерством закордонних справ статті витрат є лише частиною додаткових витрат. Оскільки закрилки на крилах не вдалося прибрати під час двох спроб зльоту в напрямку Австралії, пілоту А340 спочатку довелося скинути 80 тонн керосину над морем, перш ніж він зміг знову приземлитися. За даними авіаційних кіл, вартість злитого пального, ймовірно, значно перевищила вартість квитків на літак.

Лівий депутат Севім Дагделен різко розкритикував міністра закордонних справ. "Якби міністр закордонних справ Бербок більше користувалася регулярними рейсами, як вона колись заявляла, це було б дешевше для платників податків і м'якше для клімату", – сказав він.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скасувала тижневий візит до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі через проблеми з літаком.

Літак Бербок, що прямував до Австралії, був змушений скинути пальне і повернутися невдовзі після вильоту з Абу-Дабі вдруге за два дні, оскільки технічні проблеми залишилися.

Це вже не перший випадок, коли Бербок стикається з проблемами з німецьким урядовим літаком: у середині травня він застряг у Катарі через проблеми з колесом.