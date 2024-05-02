Глава МИД Германии попала в Австралию после 8,5 месяца задержки

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок 2 мая приземлилась в городе Аделаида на юге Австралии – ее визит состоялся на восемь с половиной месяцев позже запланированного из-за поломки самолета.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Бербок совершила путешествие в Австралию на одном из новых берлинских VIP-самолетов Konrad Adenauer, названного в честь первого канцлера Федеративной Республики Германия.

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Прошлогодний визит главы немецкого МИД в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи пришлось отменить из-за постоянных технических неисправностей со старым правительственным самолетом – Airbus A340. С тех пор его вывели из эксплуатации.

Тогда самолет дважды пытался вылететь из Абу-Даби, где осуществлял плановую дозаправку, но неудачно.

К слову, отмена тихоокеанского путешествия главы МИД Германии обошлось налогоплательщикам дополнительно в более 104 тысяч евро.