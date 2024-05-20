На заході Німеччини після масштабних повеней попереджають про нові опади
Після безперервних дощів, що призвели до повеней у федеральній землі Саарланд, влада готується до нових опадів, які можуть погіршити ситуацію.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.
За даними Німецької метеорологічної служби, локальні зливи очікують в Саарланді та Рейнланд-Пфальці в понеділок у другій половині дня, особливо на півночі.
У вівторок вранці на півдні регіону можливі зливи, деякі з них можуть тривати довше. Протягом дня дощ пошириться далі на північ.
Метеорологічна служба попереджає про кілька годин сильного або безперервного дощу з ризиком підтоплення струмків і річок.
Земельне управління з охорони довкілля та охорони праці очікує, що рівень води знову підніметься з обіду вівторка.
Нові дощі можуть погіршити становище з повенями в Саарланді, хоча, за останніми даними, ситуація заспокоїлася і рівень води різко упав.
Величезна кількість опадів спричинила повені, зсуви і затоплення вулиць і підвалів у Саарланді та Рейнланд-Пфальці в ніч з п'ятниці на суботу. Влада Саарланду заявила, що такі зливові паводки трапляються лише раз на 20-50 років.
Жінка в західнонімецькому місті Саарбрюкен отримала поранення під час рятувальної операції через повінь у Саарі, від яких згодом померла.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у суботу відвідав затоплені регіони на заході країни.