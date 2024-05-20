На западе Германии после масштабных наводнений предупреждают о новых ливнях

После непрерывных дождей, которые привели к наводнениям в федеральной земле Саарланд, власти готовятся к новым осадкам, которые могут ухудшить ситуацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

По данным Немецкой метеорологической службы, локальные ливни ожидают в Саарланде и Рейнланд-Пфальце в понедельник во второй половине дня, особенно на севере.

Затопленное село Кляйнблиттерсдорф фото: dpa

Во вторник утром на юге региона возможны ливни, некоторые из них могут продлиться дольше. В течение дня дождь распространится дальше на север.

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Метеорологическая служба предупреждает о нескольких часах сильного или непрерывного дождя с риском подтопления ручьев и рек.

Земельное управление по охране окружающей среды и охране труда ожидает, что уровень воды снова поднимется с обеда вторника.

Новые дожди могут ухудшить положение с наводнениями в Саарланде, хотя, по последним данным, ситуация успокоилась и уровень воды резко упал.

Огромное количество осадков вызвало наводнения, оползни и затопление улиц и подвалов в Саарланде и Рейнланд-Пфальце в ночь с пятницы на субботу. Власти Саарланда заявили, что такие ливневые паводки случаются лишь раз в 20-50 лет.

Женщина в западногерманском городе Саарбрюкен получила ранения во время спасательной операции из-за наводнения в Сааре, от которых впоследствии умерла.

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу посетил затопленные регионы на западе страны.