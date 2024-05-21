Макрон особисто їде заспокоювати ситуацію в Новій Каледонії, де спалахнули заворушення

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок ввечері вирушить до Нової Каледонії, намагаючись заспокоїти ситуацію на заморській французькій території, де спалахнули заворушення.

Про візит Макрона повідомили у французькому уряді, пише "Європейська правда" з посиланням на AP.

Раніше у вівторок транспортний літак ВПС Австралії евакуював заблокованих туристів з невеликого внутрішнього аеропорту в столиці Нової Каледонії Нумеа, у той час як блокпости повстанців перешкоджають доступу до міжнародного вузла.

У Новій Каледонії під час збройних зіткнень, грабежів і підпалів було вбито шість людей, у тому числі двоє жандармів. Сотні людей отримали поранення, що викликало нові питання щодо поводження Макрона з колоніальною спадщиною Франції.

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Заворушення спалахнули 13 травня, коли французький законодавчий орган у Парижі обговорював поправки до конституції Франції щодо виборчих змін для Нової Каледонії.

Противники побоюються, що цей захід піде на користь профранцузьким політикам у Новій Каледонії та ще більше маргіналізуватиме канаків, які у минулому страждали від суворої політики сегрегації та дискримінації.

Насильство, що спалахнуло, є найжорстокішим, яке потрясло Нову Каледонію з 1980-х років, коли Франція також запроваджувала надзвичайні заходи на острові, що став французьким у 1853 році за Наполеона III.

Минулої середи Париж оголосив надзвичайний стан на острові мінімум на 12 днів і направив 1000 осіб для підкріплення сил безпеки, які втратили контроль над частинами столиці Нумеа.