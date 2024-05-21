Макрон лично едет успокаивать ситуацию в Новой Каледонии, где вспыхнули беспорядки

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник вечером отправится в Новую Каледонию, пытаясь успокоить ситуацию на заморской французской территории, где вспыхнули беспорядки.

О визите Макрона сообщили во французском правительстве, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ранее во вторник транспортный самолет ВВС Австралии эвакуировал заблокированных туристов из небольшого внутреннего аэропорта в столице Новой Каледонии Нумеа, в то время как блокпосты повстанцев препятствуют доступу к международному узлу.

В Новой Каледонии во время вооруженных столкновений, грабежей и поджогов были убиты шесть человек, в том числе двое жандармов. Сотни людей получили ранения, что вызвало новые вопросы относительно обращения Макрона с колониальным наследием Франции.

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Беспорядки вспыхнули 13 мая, когда французский законодательный орган в Париже обсуждал поправки к конституции Франции относительно избирательных изменений для Новой Каледонии.

Противники опасаются, что эта мера пойдет на пользу профранцузским политикам в Новой Каледонии и еще больше маргинализирует канаков, которые в прошлом страдали от строгой политики сегрегации и дискриминации.

Вспыхнувшее насилие является самым жестоким, которое потрясло Новую Каледонию с 1980-х годов, когда Франция также вводила чрезвычайные меры на острове, ставшем французским в 1853 году при Наполеоне III.

В прошлую среду Париж объявил чрезвычайное положение на острове минимум на 12 дней и направил 1000 человек для подкрепления сил безопасности, которые потеряли контроль над частями столицы Нумеа.