Франція почала відновлення контролю над шляхом до аеропорту Нової Каледонії

Французька поліція намагається відновити порядок на її заморській території Нова Каледонія, зокрема розчищає десятки барикад, які заблокували головну дорогу, що з'єднує аеропорт зі столицею Нумеа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За словами верховного комісара тихооокеанської території Луї Ле Франка, близько 60 барикад, які протестувальники встановили вздовж дороги протяжністю 60 км, вже розібрали, втім, дорогу ще не відкрили, адже необхідно розчистити завали, що займе кілька днів.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що для розчищення барикад на дорозі до аеропорту мобілізували понад 600 поліцейських, зокрема близько 100 жандармів.

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"З силами, які я маю в своєму розпорядженні, ми зможемо відновити республіканський порядок", – сказав Ле Франк.

Ранше дві основні авіакомпанії, що обслуговують Нову Каледонію, призупинили польоти через заворушення на підконтрольній Франції заморській території.

Напередодні сили безпеки Франції на умовах анонімності повідомили ЗМІ про ще одну смерть під час збройних сутичок на її заморській території Нова Каледонія, що стала шостою за майже тиждень жорстоких заворушень, які охопили тихоокеанський архіпелаг, корінне населення якого прагне до незалежності.

Раніше до Нової Каледонії почав прибувати великий контингент французької поліції в рамках масштабної операції з відновлення контролю над столицею французької заморської території Нумеа.

Нагадаємо, з понеділка в Новій Каледонії, яка давно прагне незалежності, почалися протести проти конституційної реформи виборчого права.

У середу Національні збори схвалили законопроєкт, який, серед інших змін, дозволить жителям, які прожили в Новій Каледонії 10 років, голосувати на місцевих виборах.

Опоненти закону кажуть, що він піде на користь профранцузьким політикам у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації корінного народу канаків.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь увечері 15 травня оголосив про запровадження надзвичайного стану в Новій Каледонії.