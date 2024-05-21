Литва после визита Писториуса заинтересовалась немецкими системами ПВО IRIS-T

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюс рассматривает возможность приобретения у Германии систем противовоздушной обороны среднего радиуса действия IRIS-T, хотя в прошлом году отказался от этих намерений.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, Кащюнас сказал после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом в литовском городе Паланга.

Глава литовского Минобороны подтвердил, что "мы очень серьезно рассматриваем возможность приобретения у Германии системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T".

"Это хорошо зарекомендовавшая себя система, которая хорошо себя зарекомендовала. Система, которая зарекомендовала себя, которая работает, которая является эффективной в Украине, может вскоре, через несколько лет, стать частью наших вооруженных сил", – предположил он.

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Кащюнас добавил, что Литва не отказалась от намерений приобрести танки Leopard и оснастить им танковый батальон в составе новой дивизии.

Министры обороны Литвы и Германии встретились в Паланге, чтобы обсудить предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, повестку дня ЕС, международные операции, поддержку Украины и другие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Осенью 2023 года, как сообщалось, Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Но Литва тогда решила отдать предпочтение норвежской системе ПВО NASAMS и в декабре подписала контракт с производителем.

К слову, литовская сторона передавала Украине пусковые установки NASAMS в рамках военной помощи.