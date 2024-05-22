Розвідка Британії розповіла про зростання економіки України завдяки експорту Чорним морем

Україна експортувала найбільший обсяг зернових та олійних культур у квітні 2024 року з початку широкомасштабного вторгнення РФ, досягнувши 6,6 млн тонн, що демонструє здатність Києва в односторонньому порядку експортувати продукцію через Чорне море.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у щоденному огляді Міноборони Британії.

У відомстві зазначають, що пропускна здатність чорноморських портів "майже напевно" досягла місячного обсягу експорту, що перевищує будь-який інший показник за час широкомасштабної війни, зокрема той, який досягнули в межах Чорноморської зернової ініціативи.

Аналітики вказують, що приблизно 5,2 млн тонн із загального експорту зернових та олійних культур відправили у квітні цього року з чорноморських портів України, порівняно із піком у 4,2 млн тонн за "зерновою угодою" у жовтні 2022 року.

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Міноборони зауважує, що український морський коридор забезпечив близько 1600 транзитів суден та експорт 45 мільйонів тонн вантажів з моменту запуску у серпні минулого року, де більшість становив експорт сільськогосподарської продукції – понад 30 мільйонів тонн впродовж 9 місяців.

"Решта – це переважно залізна руда й сталь, яку раніше не можна було експортувати морем в межах "зернової угоди". Загалом це сприятиме відновленню економіки України у 2024 році", – йдеться в огляді.

Розвідка наголошує, що постачання з України мають життєве значення для глобальної продовольчої безпеки, де експорт зерна з України становитиме близько 9,7% від світового експорту в період з липня 2023 року до червня 2024 року.

"Хоча експорт агропродукції майже напевно залежить від чорноморських портів, що відповідає близько 78% обсягу експорту, інші маршрути продовжують використовувати", – відзначає відомство.

Міноборони Британії додає, що Україна продовжує експортувати зернові та олійні культури через Дунай, на що припадає близько 15% обсягів, залізницею та автотранспортом – близько 6% та 1% обсягів відповідно.

У квітні ЗМІ повідомили, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення на тлі морської блокади українських чорноморських портів з боку Росії в липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу.

У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.

Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут.