Reuters: Україна, Росія й Туреччина вели переговори про угоду щодо судноплавства в Чорному морі

Інформаційне агентство Reuters стверджує, що Україна та Росія спільно з Туреччиною два місяці вели переговори про угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі, яку мали оголосити наприкінці березня.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації Reuters.

Агентство, посилаючись на чотири джерела, стверджує, що угода між Києвом та Москвою була готова й мала бути оголошена турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом 30 березня – за день до місцевих виборів у Туреччині.

Але, стверджують джерела Reuters, Україна "в останню хвилину несподівано вийшла з переговорів". Причина такого кроку невідома.

Проєкт угоди, з якою ознайомився Reuters, передбачав, що Москва і Київ надають гарантії безпеки торговельним суднам у Чорному морі, зобов'язавшись не завдавати ударів, не захоплювати і не обшукувати їх, якщо вони або порожні, або задекларували невійськові вантажі.

"Ці гарантії не поширюються на військові кораблі, цивільні судна, що перевозять товари військового призначення (за винятком морських перевезень, погоджених Сторонами в межах міжнародних місій)", – йдеться в документі.

І для України, і для Росії Чорне море є важливим маршрутом доставки на світові ринки зерна, добрива і нафти.

Після повномасштабного вторгнення на тлі морської блокади українських чорноморських портів з боку Росії в липні 2022 року Туреччина та ООН допомогли укласти Чорноморську зернову ініціативу.

У межах угоди Україна змогла безпечно експортувати Чорним морем майже 33 мільйони метричних тонн українського зерна так званим "зерновим коридором". Але в липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що її вимоги так і не були виконані.

Зазначимо, що турецька сторона після цього виступала за відновлення "зернового коридору" за участі Росії, тоді як Україна змогла налагодити власний маршрут через Дунай.