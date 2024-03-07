Як Україні стимулювати судноплавство, щоб не залежати від транзиту через Польщу

Нинішня ситуація на польсько-українському кордоні змушує український уряд та бізнес серйозно замислитися над пошуком альтернативних логістичних шляхів для експорту вітчизняної продукції.

Оптимальною альтернативою є транспортування через українські морські та річкові порти.

Про те, чи робить український уряд усе необхідне для створення нових, надійних для бізнесу, логістичних шляхів через морські та річкові порти читайте в статті керівника Одеського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Сергія Неділька Чорноморська та дунайська альтернативи: за яких умов вони компенсують блокаду кордону з Польщею. Далі – короткий її виклад.

З остаточним виходом РФ із Зернової ініціативи Україні досить швидко вдалося віднайти формулу стабільної та безпечної – наскільки це можливо в умовах війни – навігації до портів Великої Одеси.

Звісно, ключову роль у цьому процесі відіграють Військово-Морські Сили (ВМС), які спільно з прикордонниками, Морською пошуково-рятувальною службою та Адміністрацією морських портів (АМПУ) реалізують порядок проходу до цих портів через район північно-західної частини Чорного моря, який ще називають Українським коридором.

Український коридор діє лише для торговельних суден цивільних судновласників і не передбачає жодних обмежень щодо видів вантажу, за винятком військових.

За період своєї роботи Український коридор показав свою надзвичайну ефективність. За останніми даними Мінінфраструктури, від початку роботи у серпні 2023 року коридором скористалися 894 судна, якими експортовано майже 27 млн тонн вантажів, у тому числі близько 19 млн тонн української агропродукції.

Попри успішне функціонування Українського коридору, розвиток портів Дунайського кластера був і залишається одним із пріоритетних напрямків розвитку.

Після початку повномасштабного вторгнення обсяги перевалки вантажів у портах Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ збільшилися у 2, 6 та 12 разів відповідно.

У планах Мінінфраструктури – прокладання нових маршрутів до європейських портів на Дунаї, що допоможе мінімізувати вантажопотоки через наші західні сухопутні кордони.

Для забезпечення безперебійного експорту активно працює Українське Дунайське пароплавство (УДП) – державна судноплавна компанія, що здійснює морські та річкові перевезення.

Наразі УДП пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та Румунії.

Бізнес сподівається, що держава продовжить роботу в напрямку підвищення логістичної привабливості дунайських портів, зокрема шляхом запровадження знижок на портові збори, перегляду тарифів на залізничні перевезення до порту Ізмаїл, створення альтернативних залізничних маршрутів через територію Молдови.

Вкрай важливими для всієї портової галузі є вирішення "одвічних" питань розробки справедливої та економічно обґрунтованої методики розрахунку ставок портових зборів, а також прийняття закону про будівництво на землях водного фонду.

Вдосконалення потребують і механізми компенсацій з боку держави. У бюджеті на 2024 рік закладено 2 млрд грн на компенсацію шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ судновласникам та фрахтувальникам, проте порядок її виплати фактично не діє.

Докладніше – у матеріалі Сергія Неділька Чорноморська та дунайська альтернативи: за яких умов вони компенсують блокаду кордону з Польщею.