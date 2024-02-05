Глава МЗС Туреччини: Ердоган обговорить з Путіним новий механізм експорту зерна з України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з російським диктатором Владіміром Путіним новий механізм для експорту українського зерна через Чорне море під час візиту останнього до Туреччини 12 лютого.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, повідомляє Reuters.

В інтерв'ю телеканалу A Haber очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що докладаються зусилля для пошуку "нових методів" транспортування українського зерна на світові ринки.

"Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер стало зрозуміло, що є можливість використовувати інший механізм, і зараз докладаються зусилля, щоб конкретизувати цю можливість", – сказав Фідан, додавши, що Ердоган підніме це питання під час зустрічі з Путіним у Туреччині.

Анкара намагається переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва вийшла в липні 2023 року, через рік після початку її реалізації.

Міністр закордонних справ Туреччини нагадав, що деякі кораблі змогли перевезти українське зерно з Чорного моря навіть без цієї угоди.

"Ми хочемо прояснити цю де-факто (ситуацію) за допомогою нового механізму", – зауважив Фідан.

Раніше Reuters повідомив, що президент Владімір Путін може приїхати до Туреччини 12 лютого.

Перед цим РФ підтвердила плани візиту Путіна, але не називала конкретної дати.

Розвідка Великої Британії вказувала, що у грудні 2023 року українські порти експортували більше сільськогосподарської продукції, ніж будь-коли з моменту вторгнення Росії.

Вона зазначала, що впевненість ринку підтримується зниженням страхування за посередництва Великої Британії в рамках страхового пакета Unity Facility та оголошенням про те, що Туреччина, Румунія і Болгарія сформували коаліцію для очищення Чорного моря від мін.