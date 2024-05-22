Разведка Британии рассказала о росте экономики Украины благодаря экспорту по Черному морю

Украина экспортировала наибольший объем зерновых и масличных культур в апреле 2024 года с начала широкомасштабного вторжения РФ, достигнув 6,6 млн тонн, что демонстрирует способность Киева в одностороннем порядке экспортировать продукцию через Черное море.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

В ведомстве отмечают, что пропускная способность черноморских портов "почти наверняка" достигла месячного объема экспорта, что превышает любой другой показатель за время широкомасштабной войны, в частности тот, который достигли в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Аналитики указывают, что примерно 5,2 млн тонн из общего экспорта зерновых и масличных культур отправили в апреле этого года из черноморских портов Украины, по сравнению с пиком в 4,2 млн тонн по "зерновой сделке" в октябре 2022 года.

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Минобороны отмечает, что украинский морской коридор обеспечил около 1600 транзитов судов и экспорт 45 миллионов тонн грузов с момента запуска в августе прошлого года, где большинство составлял экспорт сельскохозяйственной продукции – более 30 миллионов тонн в течение 9 месяцев.

"Остальное – это преимущественно железная руда и сталь, которую раньше нельзя было экспортировать морем в рамках „зерновой сделки". В целом это будет способствовать восстановлению экономики Украины в 2024 году", – говорится в обзоре.

Разведка отмечает, что поставки из Украины имеют жизненное значение для глобальной продовольственной безопасности, где экспорт зерна из Украины составит около 9,7% от мирового экспорта в период с июля 2023 года до июня 2024 года.

"Хотя экспорт агропродукции почти наверняка зависит от черноморских портов, что соответствует около 78% объема экспорта, другие маршруты продолжают использовать", – отмечает ведомство.

Минобороны Британии добавляет, что Украина продолжает экспортировать зерновые и масличные культуры через Дунай, на что приходится около 15% объемов, по железной дороге и автотранспортом – около 6% и 1% объемов соответственно.

В апреле СМИ сообщили, что Украина и Россия совместно с Турцией два месяца вели переговоры о соглашении по безопасности судоходства в Черном море, которое должны были объявить в конце марта.

Напомним, что после полномасштабного вторжения на фоне морской блокады украинских черноморских портов со стороны России в июле 2022 года Турция и ООН помогли заключить Черноморскую зерновую инициативу.

В рамках соглашения Украина смогла безопасно экспортировать по Черному морю почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна по так называемому "зерновому коридору". Но в июле 2023 года Россия вышла из соглашения, заявив, что ее требования так и не были выполнены.

Отметим, что турецкая сторона после этого выступала за восстановление "зернового коридора" с участием России, тогда как Украина смогла наладить собственный маршрут.