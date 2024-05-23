Макрон приїхав у Нову Каледонію, щоб повернути спокій після заворушень

Французький президент Емманюель Макрон прибув до охопленої заворушеннями Нової Каледонії, де корінне населення давно прагне незалежності від Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Макрон, який коротко поспілкувався з журналістами після прибуття до міжнародного аеропорту Ла-Тонтута, що за 50 кілометрів від столиці Нової Каледонії Нумеа, сказав, що вважає повернення спокою на заморську територію Франції своїм головним пріоритетом.

"Моє бажання, як і бажання моїх міністрів і уряду, – бути разом з народом і побачити повернення до миру, спокою і безпеки якнайшвидше", – сказав він.

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Президент Франції скасував свій раніше оголошений графік, щоб особисто подолати близько 16 тисяч кілометрів літаком та спробувати заспокоїти спалах найжорстокішого насильства в Новій Каледонії з 1980-х років.

Внаслідок насильства загинуло щонайменше шестеро людей, в тому числі четверо цивільних і двоє жандармів. Понад 280 осіб було заарештовано, а 84 поліцейських і жандармів отримали поранення.

Під час візиту Макрон закликає місцевих лідерів, роз'єднаних питанням незалежності, відновити переговори, а також висловлює вдячність французьким силам безпеки, які намагаються відновити порядок.

Для посилення їхніх повноважень минулого тижня з Парижа було перекинуто понад тисячу силовиків, а також оголошено надзвичайний стан.

Насильство у Новій Каледонії спалахнуло 13 травня, коли французький парламент у Парижі обговорював поправки до конституції, що мали внести зміни до списків виборців Нової Каледонії.

Опоненти побоюються, що цей захід піде на користь профранцузьким політикам у Новій Каледонії і призведе до подальшої маргіналізації канаків, які колись страждали від політики сегрегації і широкомасштабної дискримінації.

Між канаками і нащадками колоністів та іншими людьми, які оселилися на території з населенням 270 тисяч осіб і хочуть залишитися частиною Франції, десятиліттями існувала напруженість.

У минулому Макрон сприяв діалогу в Новій Каледонії між фракціями, що виступають за незалежність і тими, хто хоче залишитись у складі Франції. Кульмінацією цих зусиль став референдум 2018 року, перший з трьох, на якому жителі Нової Каледонії з невеликою перевагою проголосували за те, щоб залишитися частиною Франції.

Напередодні візиту Макрона у Новій Каледонії заявили про масштабну кібератаку з російських ІР-адрес.