Макрон приехал в Новую Каледонию, чтобы вернуть спокойствие после беспорядков

Французский президент Эмманюэль Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию, где коренное население давно стремится к независимости от Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Макрон, который коротко пообщался с журналистами по прибытии в международный аэропорт Ла-Тонтута, что в 50 км от столицы Новой Каледонии Нумеа, сказал, что считает возвращение спокойствия на заморскую территорию Франции своим ключевым приоритетом.

"Мое желание, как и желание моих министров и правительства, – быть вместе с народом и увидеть возвращение к миру, спокойствию и безопасности как можно быстрее", – сказал он.

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Президент Франции отменил свой ранее объявленный график, чтобы лично преодолеть около 16 тысяч километров самолетом и попытаться успокоить вспышку жесточайшего насилия в Новой Каледонии с 1980-х годов.

В результате насилия погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе четверо гражданских и двое жандармов. Более 280 человек были арестованы, а 84 полицейских и жандармов получили ранения.

Во время визита Макрон призывает местных лидеров, разобщенных вопросом независимости, возобновить переговоры, а также выражает благодарность французским силам безопасности, которые пытаются восстановить порядок.

Для усиления их полномочий на прошлой неделе из Парижа было переброшено более тысячи силовиков, а также объявлено чрезвычайное положение.

Насилие в Новой Каледонии вспыхнуло 13 мая, когда французский парламент в Париже обсуждал поправки к конституции, которые должны были внести изменения в списки избирателей Новой Каледонии.

Оппоненты опасаются, что эта мера пойдет на пользу профранцузским политикам в Новой Каледонии и приведет к дальнейшей маргинализации канаков, которые когда-то страдали от политики сегрегации и широкомасштабной дискриминации.

Между канаками и потомками колонистов и другими людьми, которые поселились на территории с населением 270 тысяч человек и хотят остаться частью Франции, десятилетиями существовала напряженность.

В прошлом Макрон способствовал диалогу в Новой Каледонии между фракциями, выступающими за независимость и теми, кто хочет остаться в составе Франции. Кульминацией этих усилий стал референдум 2018 года, первый из трех, на котором жители Новой Каледонии с небольшим перевесом проголосовали за то, чтобы остаться частью Франции.

Накануне визита Макрона в Новой Каледонии заявили о масштабной кибератаке с российских IP-адресов.