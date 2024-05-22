У французькій Новій Каледонії кажуть про масштабну кібератаку з російських IP-адрес

Тихоокеанська французька територія Нова Каледонія, де вже більше тижня тривають заворушення, зазнала потужної кібератаки, що якої ймовірно була причетна Росія.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У місцевій владі заявили, що 21 травня сталася "кібератака небаченої потужності", проте її вдалося зупинити швидше, ніж було завдано серйозних збитків. Це сталося невдовзі після заяви Емманюеля Макрона про те, що він вилітає у регіон.

"Провайдер доступу до інтернету зазнав зовнішньої атаки на одну IP-адресу з метою перенаситити мережу", – заявив на брифінгу представник місцевого уряду Крістофер Жіре.

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За його словами, це виглядало як мільйони електронних листів, які одночасно відправляли на одну адресу електронної пошти з метою "покласти" мережу.

За його словами, більшість задіяних для атаки IP-адрес ідентифікували як російські.

Жіре зазначив, що це ймовірно умисна провокація у зв’язку з приїздом Макрона.

Нагадаємо, масштабні протести і заворушення у Новій Каледонії почалися з минулого понеділка і стали наймасштабнішими за багато десятиліть. Місцеві пронезалежницькі сили невдоволені конституційною реформою виборчого права – вона дозволить голосувати на місцевих виборах жителям, які прожили на території 10 років.

Противники реформи вважають, що це посилить профранцузьких політиків у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації корінного народу канаків.

Попри прибуття значних сил поліції – близько 2700 осіб, ситуація все ще залишається дуже напруженою і на багатьох дорогах залишаються барикади.

На референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.