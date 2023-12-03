Ексглава МЗС Німеччини: Європі потрібна власна ядерна зброя для стримування Росії

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер вважає, що ЄС потрібна власна ядерна зброя для ефективного стримування Росії.

Його заяву в інтерв’ю Zeit Online наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Фішер зазначив, що "світ змінився" і президент Росії Владімір Путін "також працює з ядерним шантажем".

Колишній німецький міністр вважає недостатніми ядерні арсенали Франції та Великої Британії "як відповідь на ситуацію, що змінилася".

Крім того, Фішер закликав німецький уряд інвестувати в озброєння звичайними озброєннями.

"Ми повинні відновити наш потенціал стримування. Поки у нас є сусід, Росія, яка дотримується імперської ідеології Путіна, ми не можемо обійтися без стримування цієї Росії", – сказав він.

Однак цього неможливо досягти "за допомогою боргового гальма і збалансованих бюджетів".

Нагадаємо, у листопаді видання Financial Times писало, що США, Велика Британія і Франція минулої осені попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї у її повномасштабній війні проти України, що на тривалий час усунуло ядерну загрозу з російської риторики.