Шольц ответил Макрону на предложение создания "ядерного оружия ЕС"

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что общая европейская оборона не может включать ядерный компонент, как это недавно предложил французский лидер Эмманюэль Макрон.

Об этом он написал в статье для журнала The Economist, сообщает "Европейская правда".

В статье Шольц отметил роль Североатлантического Альянса в обеспечении безопасности Европы и признал, что европейские государства должны принимать активное участие в этом процессе – независимо от результатов выборов президента США.

Он также поддержал предложение Макрона провести дискуссию о "будущей обороне Европы", напомнив о своем предложении "усилить европейскую составляющую НАТО".

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"Понятно, что никакого "ядерного оружия ЕС" не будет – это просто нереально. Мы также не намерены ставить под сомнение суверенитет французского disuasion nucléaire (ядерного сдерживания. – Ред.)", – считает немецкий канцлер.

"В то же время я приветствую тот факт, что французский президент подчеркнул европейское измерение французских force de frappe (силы ядерного сдерживания. – Ред.)", – добавил Шольц.

Глава правительства Германии отметил, что Берлин поддерживает сдерживание за счет конвенционных вооруженных сил, противовоздушной и противоракетной обороны, "а также кибернетических, космических и высокоточных ударных средств".

В прошлом месяце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов обсудить использование французского ядерного оружия как части "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер также говорил, что ЕС нужно собственное ядерное оружие для эффективного сдерживания России.

Франция является единственной страной ЕС, которая имеет собственное ядерное оружие, но несколько стран, в частности Германия, имеют американское ядерное оружие на своей территории.