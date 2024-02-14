У Бундестазі вважають нереалістичним створення ядерних сил ЄС

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн вважає, що Європейський Союз не повинен робити ставку на ядерну зброю як гарантію стримування, а розвивати інші сфери оборони.

Її слова цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Дискусії про створення власної "ядерної парасольки" ЄС активізувались після скандальної заяви експрезидента США Дональда Трампа, який допустив, що заохочував би Росію напасти на держави-члени НАТО з недостатніми оборонними витратами.

На думку Штрак-Ціммерманн, ЄС повинен створити "розвинену, складна систему, в якій уся Європа повинна бути захищена". "Я не думаю, що більшість людей розуміють, що це означає, окрім витрат", – додала вона.

Водночас депутатка Бундестагу вважає малоймовірним, що США вирішать вивести Європу з-під своєї "ядерної парасольки", "тому що вони самі отримують від цього вигоду".

"Ми повинні терміново зайнятися тим, що Європа повинна стати самодостатньою. Було б корисно, якби ми почали здійснювати спільні закупівлі; якби ми стали конкретними, побудували спільну європейську армію, побудували європейський кіберзахист – навіть це поки що не працює", – вважає Штрак-Ціммерманн.

Усі члени ЄС є підписантами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який покликаний запобігти розповсюдженню ядерної зброї та сприяти співпраці між ядерними та неядерними країнами.

Франція є єдиною країною ЄС, яка має власну ядерну зброю, але кілька країн, зокрема Німеччина, мають американську ядерну зброю на своїй території.

Нагадаємо, минулого року колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що ЄС потрібна власна ядерна зброя для ефективного стримування Росії.