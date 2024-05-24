У Єврокомісії прокоментували нібито "шантаж" прем’єра Грузії з боку єврокомісара
У Єврокомісії заявили, що ЄС – друг та партнер Грузії, на тлі заяв грузинського прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про нібито "шантаж" з боку одного з членів Європейської комісії на тлі ухвалення в країні скандального закону про "іноагентів".
Про це на брифінгу в п'ятницю заявив речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".
Речник зазначив, що ЄС – партнер та друг грузинського народу, який "у своїй більшості показав бажання іти європейським шляхом".
"Ось чому грузинський уряд подав заявку на приєднання до ЄС. Заявка та процес приєднання означають, що конкретні критерії необхідно виконати… Закон (про "іноагентів". – Ред.) не наближає Грузію до ЄС, оскільки дух цього закону не відповідає європейським принципам та цінностям", – сказав Стано.
Він зазначив, що майбутні відносини між Грузією та ЄС будуть визначатись державами-членами у світлі останніх подій.
Стано повідомив, що на зустрічі у понеділок глави МЗС Євросоюзу обговорять Грузію "через серйозний розвиток подій, який ми бачимо".
"Вони (міністри. – Ред.) вкажуть, як ми будемо рухатись далі (щодо євроінтеграції Грузії. – Ред.)", – сказав він.
Напередодні Кобахідзе заявив, що один із єврокомісарів згадав про замах на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо, обговорюючи ухвалення скандального закону про "іноагентів". Грузинський прем'єр звинуватив єврокомісара у шантажі, мовляв, комісар натякав на повторення історії з замахом уже з самим Кобахідзе.
Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї ввечері 23 травня заявив, що це він мав розмову з Кобахідзе. Але Варгеї наполіг, що частина телефонної розмови "була вирвана з контексту".
За даними ЗМІ, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про "іноагентів".