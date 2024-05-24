У Єврокомісії прокоментували нібито "шантаж" прем’єра Грузії з боку єврокомісара

У Єврокомісії заявили, що ЄС – друг та партнер Грузії, на тлі заяв грузинського прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про нібито "шантаж" з боку одного з членів Європейської комісії на тлі ухвалення в країні скандального закону про "іноагентів".

Про це на брифінгу в п'ятницю заявив речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Речник зазначив, що ЄС – партнер та друг грузинського народу, який "у своїй більшості показав бажання іти європейським шляхом".

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"Ось чому грузинський уряд подав заявку на приєднання до ЄС. Заявка та процес приєднання означають, що конкретні критерії необхідно виконати… Закон (про "іноагентів". – Ред.) не наближає Грузію до ЄС, оскільки дух цього закону не відповідає європейським принципам та цінностям", – сказав Стано.

Він зазначив, що майбутні відносини між Грузією та ЄС будуть визначатись державами-членами у світлі останніх подій.

Стано повідомив, що на зустрічі у понеділок глави МЗС Євросоюзу обговорять Грузію "через серйозний розвиток подій, який ми бачимо".

"Вони (міністри. – Ред.) вкажуть, як ми будемо рухатись далі (щодо євроінтеграції Грузії. – Ред.)", – сказав він.

Напередодні Кобахідзе заявив, що один із єврокомісарів згадав про замах на голову уряду Словаччини Роберта Фіцо, обговорюючи ухвалення скандального закону про "іноагентів". Грузинський прем'єр звинуватив єврокомісара у шантажі, мовляв, комісар натякав на повторення історії з замахом уже з самим Кобахідзе.

Європейський комісар із питань розширення Олівер Варгеї ввечері 23 травня заявив, що це він мав розмову з Кобахідзе. Але Варгеї наполіг, що частина телефонної розмови "була вирвана з контексту".

За даними ЗМІ, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про "іноагентів".