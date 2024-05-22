ЗМІ: Єврокомісія може не підтвердити кандидатський статус Грузії 

У зв’язку з намірами грузинської влади попри критику з боку ЄС ухвалити скандальний закон про "іноагентів" Європейська комісія може у жовтні не підтвердити статус кандидата на вступ в ЄС для країни.

Про це повідомило видання Foreign Policy з посиланням на високопоставленого представника ЄС, пише "Європейська правда".

Посадовець ЄС, який обіймає високий пост та побажав залишитися неназваним, сказав, що якщо скандальний закон не буде відкликаний, то, за найбільш вірогідного сценарію, в жовтні Європейська комісія повідомить грузинському уряду, що вона не підтверджує статус країни-кандидата.

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У жовтні Єврокомісія опублікує свій щорічний звіт про країни, які беруть участь у процесі розширення ЄС. Цей звіт буде оприлюднювати нова комісія, де профільним комісаром з розширенням вже не буде представник Угорщини, як сьогодні. Угорщина є найбільшою союзницею чинної влади Грузії в ЄС та потенційно здатна блокувати будь-які покарання Тбілісі.

Наприкінці травня міністри закордонних справ ЄС зустрінуться і, ймовірно, обговорять потенційну реакцію Євросоюзу на схвалення закону.

Деякі посадовці ЄС критикували Євросоюз за надто м'яку позицію щодо Грузії, висловлюючи побажання, щоб він зайняв більш жорстку позицію ще до ухвалення закону.

Тепер багато хто сумнівається, що законопроєкт, ухвалений у третьому читанні та заветований президенткою, може бути відкликаний або суттєво змінений.

Керівна партія "Грузинська мрія" пообіцяла завершити прийняття закону в найближчі тижні, подолавши президентське вето, а у вівторок засудила міжнародний тиск після повідомлень про те, що члени Конгресу США готують свою пропозицію санкцій.

За даними Financial Times, кілька країн ЄС наполягають на санкціях проти Грузії, включно з призупиненням безвізового режиму, якщо там все ж буде ухвалено скандальний закон про "іноагентів".