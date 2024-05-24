В Еврокомиссии прокомментировали якобы "шантаж" премьера Грузии со стороны еврокомиссара

В Еврокомиссии заявили, что ЕС – друг и партнер Грузии, на фоне заявлений грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о якобы "шантаже" со стороны одного из членов Европейской комиссии на фоне принятия в стране скандального закона об "иноагентах".

Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь отметил, что ЕС – партнер и друг грузинского народа, который "в своем большинстве показал желание идти европейским путем".

Реклама:

"Вот почему грузинское правительство подало заявку на присоединение к ЕС. Заявка и процесс присоединения означают, что конкретные критерии необходимо выполнить... Закон (об "иноагентах". – Ред.) не приближает Грузию к ЕС, поскольку дух этого закона не соответствует европейским принципам и ценностям", – сказал Стано.

Он отметил, что будущие отношения между Грузией и ЕС будут определяться государствами-членами в свете последних событий.

Стано сообщил, что на встрече в понедельник главы МИД Евросоюза обсудят Грузию "из-за серьезного развития событий, которое мы видим".

"Они (министры. – Ред.) укажут, как мы будем двигаться дальше (по евроинтеграции Грузии. – Ред.)", – сказал он.

Накануне Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров вспомнил о покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо, обсуждая принятие скандального закона об "иноагентах". Грузинский премьер обвинил еврокомиссара в шантаже, мол, комиссар намекал на повторение истории с покушением уже с самим Кобахидзе.

Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Вархеи вечером 23 мая заявил, что это он имел разговор с Кобахидзе. Но Вархеи настоял, что часть телефонного разговора "была вырвана из контекста".

По данным СМИ, несколько стран ЕС настаивают на санкциях против Грузии, включая приостановку безвизового режима, если там все же будет принят скандальный закон об "иноагентах".