ЗМІ: До лідерки "АдН" у Баварії прийшли з обшуком через розслідування щодо її однопартійця

У Німеччині слідчі прийшли з обшуками у приміщення, що належать лідерці фракції "Альтернативи для Німеччини" у земельному парламенті Баварії, через справу щодо її однопартійця Петра Бистроня.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У рамках розслідування щодо Бистроня слідчі завітали до приміщень лідерки фракції "АдН" у земельному парламенті Баварії Катрін Ебнер-Штайнер – через те, що Бистронь зберігав у її офісі частину своїх документів.

За підсумками обшуку в її офісі у Деггендорфі документи, що стосуються Бистроня, вилучили. Ебнер-Штайнер на запит про коментар підтвердила цю інформацію, зазначивши, що надала йому приміщення для зберігання паперів.

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Сама Ебнер-Штайнер не фігурує у провадженні щодо Бистроня, яке веде прокуратура Мюнхена.

ЗМІ стало відомо про обшуки безпосередньо у Бистроня в середині травня.

Нагадаємо, розслідування щодо Петра Бистроня, який є другим номером "АдН", пов’язане зі справою довкола медіаресурсу Voice of Europe, що діяв як інструмент російського впливу і пропаганди у Європі.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.

Медіакомпанія також могла приховано надавати фінансову підтримку "зручним" для Росії кандидатам на виборах до Європарламенту, у тому числі Бистроню, який часто з’являвся на Voice of Europe, давно особисто знайомий з Медведчуком та навіть приїздив до нього у гості.

За даними журналістів, чеські служби мають відео- й аудіодокази того, що Бистронь брав такі кошти. Сам політик від початку відкидав звинувачення.

Подальше розслідування має встановити, чи Бистронь порушив німецьке законодавство. За чинними правилами, для доведення порушення потрібно буде встановити не лише те, що депутат взяв кошти, але й що це було в обмін на певну послугу, пов’язану з його мандатом.

Раніше видання повідомляло, що Кремль хотів допомогти "АдН" зі стратегією перемоги на виборах.