СМИ: К лидеру "АдГ" в Баварии пришли с обыском из-за расследования в отношении ее однопартийца

В Германии следователи пришли с обысками в помещения, принадлежащие лидеру фракции "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Баварии, из-за дела в отношении ее однопартийца Петра Быстроня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В рамках расследования в отношении Быстроня следователи посетили помещения лидера фракции "АдГ" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер – из-за того, что Быстронь хранил в ее офисе часть своих документов.

По итогам обыска в ее офисе в Деггендорфе документы, касающиеся Быстроня, изъяли. Эбнер-Штайнер на запрос о комментарии подтвердила эту информацию, отметив, что предоставила ему помещение для хранения бумаг.

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Сама Эбнер-Штайнер не фигурирует в производстве в отношении Быстроня, которое ведет прокуратура Мюнхена.

СМИ стало известно об обысках непосредственно у Быстроня в середине мая.

Напомним, расследование в отношении Петра Быстроня, который является вторым номером "АдН", связано с делом вокруг медиаресурса Voice of Europe, который действовал как инструмент российского влияния и пропаганды в Европе.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции.

Медиакомпания также могла скрыто оказывать финансовую поддержку "удобным" для России кандидатам на выборах в Европарламент, в том числе Быстроню, который часто появлялся на Voice of Europe, давно лично знаком с Медведчуком и даже приезжал к нему в гости.

По данным журналистов, чешские службы имеют видео- и аудиодоказательства того, что Быстронь брал такие средства. Сам политик изначально отвергал обвинения.

Дальнейшее расследование должно установить, нарушил ли Быстронь немецкое законодательство. По действующим правилам, для доказательства нарушения нужно будет установить не только то, что депутат взял средства, но и что это было в обмен на определенную услугу, связанную с его мандатом.

Ранее издание сообщало, что Кремль хотел помочь "АдГ" со стратегией победы на выборах.