Ультраправым не удалось победить на местных выборах на востоке Германии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") не смогла одержать победу на местных выборах в восточной земле Тюрингия, где партия имеет сильные позиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Согласно официальным результатам выборов депутатов местных советов, подсчитанным в понедельник в четырех пятых округов, "АдГ" осталась позади правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), чья поддержка осталась более или менее неизменной.

Ультраправые набрали почти на девять пунктов больше по сравнению с 2019 годом и получили около 26% голосов избирателей по всей земле.

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Выборы на уровне округов и мэров в Тюрингии предшествуют земельным выборам 1 сентября, на которых местный лидер "Альтернативы для Германии" Бьорн Гёке планирует баллотироваться на пост премьер-министра земли.

Наблюдатели подозревают, что "АдГ", скорее всего, проиграет во втором туре, поскольку сторонники умеренных партий отдадут свои голоса ее конкурентам.

На прошлой неделе управление по защите Конституции Германии в федеральной земле Тюрингия отнесло молодежную организацию "Альтернативы для Германии" Junge Alternative Thüringen (JA Thüringen) к правоэкстремистским.

Ранее суд немецкого города Галле присудил одному из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Бьорну Гёке 13 тысяч евро штрафа за использование нацистского лозунга в своей речи.

Правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев в правительстве. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.

Ранее группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.