В Германии к 3,5 годам приговорили экс-офицера Бундесвера за шпионаж в пользу РФ

Суд в немецком Дюссельдорфе приговорил бывшего офицера Бундесвера к трем с половиной годам заключения за шпионаж и передачу информации российской разведке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Высший земельный суд Дюссельдорфа признал 54-летнего Томаса Х., который признался в совершении преступления, виновным в передаче информации спецслужбам РФ.

Федеральная прокуратура Германии заявляла, что экс-офицер "предложил себя России", чтобы дать преимущество вооруженным силам РФ.

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Ранее он заявил, что пошел на такой шаг якобы из-за страха того, что война в Украине приведет к ядерной эскалации.

На суде в Дюссельдорфе 54-летний мужчина утверждал, что надеялся благодаря контактам с российской стороной заранее узнать, "когда взорвется", чтобы "вовремя обезопасить семью". Офицер говорит, что теперь жалеет о своем поступке и понимает, что это была ошибка, а в то время был в очень плохом психологическом состоянии.

Мысль связаться с российским консульством появилась у него якобы после просмотра видео, "возможно, в TikTok", где он следил за пророссийским и близким к ультраправой "Альтернативе для Германии" блогером. Однако мужчина не смог уверенно сказать, какой это был контент.

Также стало известно, что он примерно в тот период захотел стать членом "Альтернативы для Германии", его заявку на вступление в партию удовлетворили в июле 2023 года.

Офицера арестовали в Кобленце в 2023 году, в его доме и на рабочем месте были проведены обыски. Прокуратура предъявила обвинения в марте этого года.