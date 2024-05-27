В уряді Італії кажуть, що насильству проти цивільних в Газі більше не може бути виправдань

В уряді Італії заявили в понеділок, що ізраїльські атаки на палестинське цивільне населення в Газі більше не можуть бути виправдані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Гвідо Крозетто в інтерв'ю телеканалу SkyTG24, яке наводить Reuters.

Агентство зазначає, що це стало однією з найсильніших критичних заяв Риму на адресу ізраїльської кампанії проти угруповання ХАМАС в Газі.

"Ситуація, в якій палестинський народ зазнає утисків, незважаючи на права невинних чоловіків, жінок і дітей, які не мають нічого спільного з ХАМАС, стає дедалі складнішою, і це більше не може бути виправданим", – сказав Крозетто.

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За його словами, в Італії спостерігають за поточною ситуацією "з розпачем".

Крозетто сказав, що Італія згодна з реакцією Ізраїлю на напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня, але додав, що необхідно провести різницю між ісламістськими бойовиками і палестинським народом.

Італія неодноразово заявляла, що Ізраїль має право захищатися від ХАМАС. Минулого тижня Рим заявив, що рішення прокурора Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт ізраїльських лідерів є "неприйнятним".

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду й того, як вона здійснюється стосовно Ізраїлю та терористичного угруповання ХАМАС.

Держави Заходу суперечливо відреагували на заклик Каріма Хана до МКС видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

Труднощі забезпечення виконання ордерів Міжнародного кримінального суду "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Що дає ордер Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо".