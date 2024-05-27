В правительстве Италии говорят, что насилию против гражданских в Газе больше не может быть оправданий

В правительстве Италии заявили в понедельник, что израильские атаки на палестинское гражданское население в Газе больше не могут быть оправданы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Гвидо Крозетто в интервью телеканалу SkyTG24, которое приводит Reuters.

Агентство отмечает, что это стало одним из самых сильных критических заявлений Рима в адрес израильской кампании против группировки ХАМАС в Газе.

"Ситуация, в которой палестинский народ подвергается притеснениям, несмотря на права невинных мужчин, женщин и детей, которые не имеют ничего общего с ХАМАС, становится все более сложной, и это больше не может быть оправданным", – сказал Крозетто.

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По его словам, в Италии наблюдают за текущей ситуацией "с отчаянием".

Крозетто сказал, что Италия согласна с реакцией Израиля на нападение боевиков ХАМАС 7 октября, но добавил, что необходимо провести разницу между исламистскими боевиками и палестинским народом.

Италия неоднократно заявляла, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАС. На прошлой неделе Рим заявил, что решение прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильских лидеров является "неприемлемым".

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают юрисдикции Международного уголовного суда и того, как она осуществляется в отношении Израиля и террористической группировки ХАМАС.

Государства Запада противоречиво отреагировали на призыв Карима Хана к МУС выдать ордер на арест израильских топ-чиновников и лидеров ХАМАС. Некоторые выразили поддержку суду и готовность выполнить ордер, если он будет выдан, некоторые назвали неприемлемым приравнивание Израиля и ХАМАС.

Трудности обеспечения выполнения ордеров Международного уголовного суда "ЕвроПравда" объясняла в статье "Что дает ордер Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно".