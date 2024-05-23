Байден про можливий ордер МКС: Не можна ототожнювати Ізраїль і ХАМАС

Президент США Джо Байден наголосив, що Сполучені Штати не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду й того, як вона здійснюється стосовно Ізраїлю та терористичного угруповання ХАМАС.

Про це він сказав 23 травня на пресконференцїі з президентом Кенії Вільямом Руто, передає "Європейська правда".

Байдена попросили прокоментувати нещодавній заклик прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана видати ордери на арешт топпосадовців Ізраїлю, а також ватажків ХАМАС у зв'язку з війною в секторі Гази.

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"Ми про свою позицію щодо МКС заявили чітко. Ми не визнаємо юрисдикції МКС, способу, в який вона здійснюється", – відповів американський лідер.

Він додав, що, на думку, США, не існує "тотожності між тим, що зробив Ізраїль, і тим, що зробив ХАМАС".

Держави Заходу суперечливо відреагували на заклик Каріма Хана до МКС видати ордер на арешт ізраїльських топпосадовців. Деякі висловили підтримку суду та готовність виконати ордер, якщо його буде видано, деякі назвали неприйнятним прирівнювання Ізраїлю і ХАМАС.

Труднощі забезпечення виконання ордерів Міжнародного кримінального суду "ЄвроПравда" пояснювала у статті "Що дає ордер Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо"