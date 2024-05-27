Президент Литвы предлагает увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП

Литовский президент Гитанас Науседа, переизбранный на второй срок на прошлой неделе, заявил, что "в ближайшие годы" расходы на оборону страны должны увеличиться до 3,5% от валового внутреннего продукта.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Науседы, Литва должна в ближайшие годы стремиться к минимуму оборонных расходов в 3,5% ВВП, и это число, "которое мы можем обосновать потребностями, актуальными на данный момент".

В качестве "насущных потребностей" литовский президент назвал развертывание военной бригады Германии в стране, модернизацию литовской армии и готовность ввести в стране всеобщую воинскую повинность.

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"Все это требует очень ощутимых финансовых ресурсов, мы должны их выделить, потому что это... обеспечивает все остальное – благополучие, ощущение безопасности", – добавил Науседа.

В 2024 году в государственном бюджете Литвы на нужды обороны выделяется 2,7% ВВП. На прошлой неделе литовское Министерство финансов подало предложения об увеличении финансирования обороны, при этом правительство с 2025-го намерено тратить на эти цели 3% ВВП.

Напомним, действующий президент Литвы Гитанас Науседа выиграл второй тур выборов после подсчета голосов на всех избирательных участках. Он примет присягу в июле и начнет второй пятилетний срок.