Глава МИД Ирландии: ЕС впервые серьезно обсудил возможные санкции против Израиля

Глава ирландского внешнеполитического ведомства Михол Мартин заявил, что министры иностранных дел ЕС 27 мая обсудили возможные санкции против Израиля из-за несоблюдения международного гуманитарного права.

Об этом он сказал журналистам после заседания Совета Евросоюза в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам Мартина, "впервые на заседании ЕС я увидел реальную дискуссию о санкциях" против Израиля и условиях их введения – прежде всего выполнение предписаний Международного суда ООН по операциям в секторе Газа.

"Есть много беспокойства... среди государств-членов относительно четкой ситуации, когда Международный суд ООН вынес решение, вынес временные приказы, и ЕС всегда поддерживал независимость этого суда и необходимость того, чтобы страны выполняли его решения", – пояснил он.

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Глава ирландского МИД добавил, что министры Евросоюза согласились созвать заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль, чтобы "выразить нашу серьезную обеспокоенность" из-за событий в Газе и добиться от Израиля выполнения предписаний суда ООН.

"Международное гуманитарное право, соблюдение прав человека является смыслом существования Европейского Союза, и события, происходящие сейчас, действительно ставят этот вопрос в центр внимания, особенно учитывая атаку прошлой ночью, когда было убито столько невинных людей", – считает Мартин.

На прошлой неделе Международный суд ООН постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление в городе Рафах на юге сектора Газа и открыть одноименный пограничный контрольно-пропускной пункт для пропуска гуманитарной помощи.

Однако впоследствии Израиль продолжил свои операции в Рафахе, а в воскресенье ударил по лагерю беженцев, в результате чего, по утверждениям властей Газы, погибли по меньшей мере 45 палестинцев – прежде всего женщин и детей.

Этот удар осудили лидеры ряда государств Евросоюза.