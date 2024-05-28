Польща підписала контракт зі США на купівлю ракет дальністю 1000 км

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 28 травня підписав угоду про закупівлю у США кількох сотень ракет AGM 158 JASSM-ER класу "повітря-земля" з дальністю польоту понад 1000 кілометрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

На пресконференції у Варшаві польський міністр оголосив, що підписання контракту на 735 млн доларів – "це не закупівля тактичного характеру, це закупівля стратегічного характеру".

Він подякував присутньому на конференції послу США в Польщі Мареку Бжезінському за "постійну підтримку Республіки Польща, за те, що він завжди присутній з нами, за те, що він наглядає і сприяє можливостям закупівель для польських військових з боку США".

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Крилаті ракети JASSM, розроблені американською компанією Lockheed Martin, призначені для ударів по об'єктах критичної інфраструктури, командних пунктах, системах протиповітряної оборони та авіабазах противника з великої відстані.

Польща вже закуповувала ракети версії JASSM-ER зі збільшеним радіусом дії. Вони вже перебувають на озброєнні польських літаків F-16, а також будуть на сучасніших F-35.

У 2022 році польські транспортні літаки C-130E Hercules, які брали участь у навчаннях США на полігоні в Норвегії, взяли участь у випробувальних стрільбах ракетами JASSM-ER з цих винищувачів, нагадує РАР.

Продаж ракет класу "повітря-земля" JASSM AGM-158B ER Польщі американський Конгрес схвалив наприкінці березня. Вони стануть доповненням до системи повітряного спостереження BARBARA, контракт на поставку якої підписали минулого тижня.