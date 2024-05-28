Польша подписала контракт с США на покупку ракет дальностью 1000 км

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 28 мая подписал соглашение о закупке у США нескольких сотен ракет AGM 158 JASSM-ER класса "воздух-земля" с дальностью полета более 1000 километров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

На пресс-конференции в Варшаве польский министр объявил, что подписание контракта на 735 млн долларов – "это не закупка тактического характера, это закупка стратегического характера".

Он поблагодарил присутствующего на конференции посла США в Польше Марека Бжезинского за "постоянную поддержку Республики Польша, за то, что он всегда присутствует с нами, за то, что он наблюдает и способствует возможностям закупок для польских военных со стороны США".

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Крылатые ракеты JASSM, разработанные американской компанией Lockheed Martin, предназначены для ударов по объектам критической инфраструктуры, командным пунктам, системам противовоздушной обороны и авиабазам противника с большого расстояния.

Польша уже закупала ракеты версии JASSM-ER с увеличенным радиусом действия. Они уже находятся на вооружении польских самолетов F-16, а также будут на более современных F-35.

В 2022 году польские транспортные самолеты C-130E Hercules, участвовавшие в учениях США на полигоне в Норвегии, приняли участие в испытательных стрельбах ракетами JASSM-ER с этих истребителей, напоминает РАР.

Продажа ракет класса "воздух-земля" JASSM AGM-158B ER Польше американский Конгресс одобрил в конце марта. Они станут дополнением к системе воздушного наблюдения BARBARA, контракт на поставку которой подписали на прошлой неделе.