Швеція передає Україні найбільший пакет допомоги з літаком РЛС, ракетами і БТР

Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 млрд шведських крон (близько 1,16 млрд євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду.

Як зазначили в уряді, пакет передбачає надання Україні спроможностей для посилення протиповітряної оборони та задоволення пріоритетних потреб.

В рамках цього пакету Швеція передасть Україні літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, завдяки якому Україна матиме "абсолютно нові можливості радіолокаційної розвідки та управління бойовими діями проти цілей у повітрі та на морі", а також посилить її здатність уражати цілі. Літак також постачається з навчальним і технічним обладнанням.

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Швеція також передасть весь шведський запас бронетранспортерів 302, щоб підтримати розбудову нових бригад української армії.

Пакет також включає ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

16-й пакет військової підтримки також включає: автоцистерни, які є надлишковими у шведських Збройних силах, фінансову підтримку коаліцій сил і засобів, фінансову підтримку фондів та тимчасових ініціатив, що уможливлюють швидку та масштабну закупівлю обладнання для України.

У пакеті також передбачено подальше посилення спроможності України у сфері управління бойовими діями шляхом надання терміналів з підпискою на супутниковий зв'язок.

Напередодні міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що кілька держав попросили Швецію поставити на паузу плани з надсилання винищувачів Gripen Україні через зосередження на поставках винищувачів F-16.

Восени ЗМІ повідомляли, що уряд Швеції обережно готує ґрунт для потенційної передачі Україні винищувачів Gripen.

Згодом Пол Йонсон заявив, що після остаточного вступу в НАТО Швеція не виключає можливості постачання винищувачів Gripen в Україну.

У серпні 2023 року під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювали надання Україні винищувачів Gripen.