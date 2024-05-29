Швеция передает Украине крупнейший пакет помощи с самолетом РЛС, ракетами и БТР

Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны – его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

Как отметили в правительстве, пакет предусматривает предоставление Украине возможностей для усиления противовоздушной обороны и удовлетворения приоритетных потребностей.

В рамках этого пакета Швеция передаст Украине самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, благодаря которому Украина будет иметь "совершенно новые возможности радиолокационной разведки и управления боевыми действиями против целей в воздухе и на море", а также усилит ее способность поражать цели. Самолет также поставляется с учебным и техническим оборудованием.

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Швеция также передаст весь шведский запас бронетранспортеров 302, чтобы поддержать развитие новых бригад украинской армии.

Пакет также включает ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

16-й пакет военной поддержки также включает: автоцистерны, избыточные в шведских Вооруженных силах, финансовую поддержку коалиций сил и средств, финансовую поддержку фондов и временных инициатив, которые делают возможным быструю и масштабную закупку оборудования для Украины.

В пакете также предусмотрено дальнейшее усиление способности Украины в сфере управления боевыми действиями путем предоставления терминалов с подпиской на спутниковую связь.

Накануне министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что несколько государств попросили Швецию поставить на паузу планы по отправке истребителей Gripen Украине из-за сосредоточения на поставках истребителей F-16.

Осенью СМИ сообщали, что правительство Швеции осторожно готовит почву для потенциальной передачи Украине истребителей Gripen.

Впоследствии министр обороны Пол Йонсон заявил, что после окончательного вступления в НАТО Швеция не исключает возможности поставки истребителей Gripen в Украину.

В августе 2023 года во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждали предоставление Украине истребителей Gripen.